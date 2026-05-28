Stray KidsのI.Nが、少年のようなビジュアルで魅了した。I.Nは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。【写真】I.N、“オン眉”ヘアに変身！「破壊力えぐ」「守りたい…」公開された写真には、緑豊かな自然に囲まれながら、自身がブランドアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド「BOTTEGA VENETA」の撮影に臨むI.Nの姿が収められている。なかでも目を引くのは、I.Nのヘアスタイルだ。前髪を眉上で切りそろえた