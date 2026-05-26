【モデルプレス＝2026/05/26】セブン‐イレブン・ジャパンは6月3日から6月6日の4日間、16時〜20時までの夕方限定で、対象の揚げ物・フランク各種が半額になるタイムセールを開催する。【写真】嵐メンバー「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト◆セブン、4日間夕方限定で揚げ物半額セール開催対象商品は人気の「ななチキ」や「ザクチキ」「揚げ鶏」など、レジ横の揚げ物・フランク各種。仕事帰りや買い物の