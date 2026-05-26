セブン、揚げ物＆フランク各種が4日間夕方限定で半額に「揚げ物スーパーセール」開催
【モデルプレス＝2026/05/26】セブン‐イレブン・ジャパンは6月3日から6月6日の4日間、16時〜20時までの夕方限定で、対象の揚げ物・フランク各種が半額になるタイムセールを開催する。
【写真】嵐メンバー「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト
対象商品は人気の「ななチキ」や「ザクチキ」「揚げ鶏」など、レジ横の揚げ物・フランク各種。仕事帰りや買い物の際に気軽に立ち寄り、夕食のおかずやおつまみとして手軽に楽しむことができる。（modelpress編集部）
セール価格：116円（税込125.28円）
※通常価格：232円（税込250.56円）
販売エリア：全国
肉厚で肉汁をしっかり閉じ込め、ジューシーで肉を美味しく食べられるように、こだわって作ったフライドチキン。衣はサクッと軽い食感に仕上げている。
セール価格：116円（税込125.28円）
※通常価格：232円（税込250.56円）
販売エリア：全国
衣はザクザク、肉はジューシー。何度も食べたくなるうま辛い味付けに仕上げたやみつきフライドチキンだ。
セール価格：116円（税込125.28円）
※通常価格：232円（税込250.56円）
販売エリア：全国
パリッとした衣の食感とジューシーな肉が味わえるフライドチキン。味付けはシンプルな塩味の和風仕立てとなっている。
セール価格：69円（税込74.52円）
※通常価格：139円（税込50.12円）
販売エリア：全国
衣はふんわりとした食感、ほんのり甘い生地とソーセージの味のバランスが絶妙だ。
セール価格：99円（税込106.92円）
※通常価格：198円（税込213.84円）
販売エリア：全国
ジューシーで食べ応えがあり、食べ飽きない味のポークフランクとなっている。
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【写真】嵐メンバー「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト
◆セブン、4日間夕方限定で揚げ物半額セール開催
対象商品は人気の「ななチキ」や「ザクチキ」「揚げ鶏」など、レジ横の揚げ物・フランク各種。仕事帰りや買い物の際に気軽に立ち寄り、夕食のおかずやおつまみとして手軽に楽しむことができる。（modelpress編集部）
◆ななチキ
セール価格：116円（税込125.28円）
※通常価格：232円（税込250.56円）
販売エリア：全国
肉厚で肉汁をしっかり閉じ込め、ジューシーで肉を美味しく食べられるように、こだわって作ったフライドチキン。衣はサクッと軽い食感に仕上げている。
◆ザクチキ（魅惑のうま辛）
セール価格：116円（税込125.28円）
※通常価格：232円（税込250.56円）
販売エリア：全国
衣はザクザク、肉はジューシー。何度も食べたくなるうま辛い味付けに仕上げたやみつきフライドチキンだ。
◆揚げ鶏
セール価格：116円（税込125.28円）
※通常価格：232円（税込250.56円）
販売エリア：全国
パリッとした衣の食感とジューシーな肉が味わえるフライドチキン。味付けはシンプルな塩味の和風仕立てとなっている。
◆アメリカンドッグ
セール価格：69円（税込74.52円）
※通常価格：139円（税込50.12円）
販売エリア：全国
衣はふんわりとした食感、ほんのり甘い生地とソーセージの味のバランスが絶妙だ。
◆BIGポークフランク
セール価格：99円（税込106.92円）
※通常価格：198円（税込213.84円）
販売エリア：全国
ジューシーで食べ応えがあり、食べ飽きない味のポークフランクとなっている。
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