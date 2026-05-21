「ローソン」は、5月26日（火）から、“しずくちゃん”のグッズセットを、全国の店舗で順次発売する。【写真】実用性抜群の缶ミラーも！“しずくちゃん”限定グッズ一覧■トレーディングアイテム2種今回登場するのは、“平成レトロ”ブームで人気が再燃しているしずくちゃんのグッズセット。全4種がそろう「トレーディング缶ミラー」は、赤ちゃん絵柄も使用したファンシーでかわいらしいデザインで、実用性の高いアイテム