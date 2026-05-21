「トレーディングぬいぐるみクリップ」（税込 1210円）

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　「ローソン」は、5月26日（火）から、“しずくちゃん”のグッズセットを、全国の店舗で順次発売する。

【写真】実用性抜群の缶ミラーも！　“しずくちゃん”限定グッズ一覧

■トレーディングアイテム2種

　今回登場するのは、“平成レトロ”ブームで人気が再燃しているしずくちゃんのグッズセット。

　全4種がそろう「トレーディング缶ミラー」は、赤ちゃん絵柄も使用したファンシーでかわいらしいデザインで、実用性の高いアイテムだ。

　また、しずくちゃんたちを手のひらサイズにした「トレーディングぬいぐるみクリップ」も用意。細部までこだわった愛らしいグッズで、4種デザインが展開される。