“しずくちゃん”限定グッズが「ローソン」に登場！ 平成レトロなぬいぐるみクリップ＆缶ミラー
「ローソン」は、5月26日（火）から、“しずくちゃん”のグッズセットを、全国の店舗で順次発売する。
【写真】実用性抜群の缶ミラーも！ “しずくちゃん”限定グッズ一覧
■トレーディングアイテム2種
今回登場するのは、“平成レトロ”ブームで人気が再燃しているしずくちゃんのグッズセット。
全4種がそろう「トレーディング缶ミラー」は、赤ちゃん絵柄も使用したファンシーでかわいらしいデザインで、実用性の高いアイテムだ。
また、しずくちゃんたちを手のひらサイズにした「トレーディングぬいぐるみクリップ」も用意。細部までこだわった愛らしいグッズで、4種デザインが展開される。
【写真】実用性抜群の缶ミラーも！ “しずくちゃん”限定グッズ一覧
■トレーディングアイテム2種
今回登場するのは、“平成レトロ”ブームで人気が再燃しているしずくちゃんのグッズセット。
全4種がそろう「トレーディング缶ミラー」は、赤ちゃん絵柄も使用したファンシーでかわいらしいデザインで、実用性の高いアイテムだ。
また、しずくちゃんたちを手のひらサイズにした「トレーディングぬいぐるみクリップ」も用意。細部までこだわった愛らしいグッズで、4種デザインが展開される。