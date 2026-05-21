俳優のチ・チャンウクと今田美桜がW主演を務める2026年放送予定の日本テレビ系ドラマ『メリーベリーラブ』に、韓国俳優のナム・ユンスが出演することが21日、発表された。韓国・百想(ペクサン)芸術大賞の新人賞にもノミネートされたライジングスターが、日本語での演技に挑戦する。ナム・ユンス○チ・チャンウク×今田美桜W主演の日韓共同制作ドラマ同作は、日本テレビと、韓国ドラマ『愛の不時着』『涙の女王』などを手がけてきた