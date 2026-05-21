◇MLB ドジャース4-0パドレス(日本時間21日、ペトコ・パーク)ドジャースは大谷翔平選手が4登板ぶりに投打二刀流で躍動。打撃では先頭打者本塁打を放ち先制点を奪うと、投げては5回無失点と好投を披露します。打線もその後、効果的に3点を追加し最後までリード。パドレスとの首位攻防の第3戦に勝利するとともにカード勝ち越しで終え、ナ・リーグ西地区首位もキープしました。敵地で先攻のドジャースは、初回、大谷選手が初球のスト