アステリアが続騰し年初来高値を更新した。イーロン・マスク氏が率いる米スペースＸが２０日、ＩＰＯ（新規株式公開）の目論見書に当たる米証券取引委員会（ＳＥＣ）への申請書類「Ｓ－１」を公開した。スペースＸについては６月１２日にもナスダック市場に上場するとすでに報じられていた。超大型ＩＰＯに対して投資家の注目度が一段と高まるなか、同社に対してファンドを通じて出資するアステリアへの