◇プロ野球 セ・リーグ 阪神-中日(20日、甲子園)阪神が8回に坂本誠志郎選手と代打・木浪聖也選手の連続タイムリーで同点に追いつきました。阪神は3点ビハインドで迎えた8回。2死満塁のチャンスをつくると、7回にも2死満塁から2点タイムリーを放っていた坂本選手が、ここでもセンターへの2点タイムリーを放つ活躍を見せました。1点差に詰め寄った阪神は、なおも1,3塁のチャンスで、代打・木浪聖也選手を送ります。すると木浪選手は