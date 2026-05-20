舞台挨拶 舘ひろし、西野七瀬、黒川想矢、真矢ミキ、南野陽子、宇崎竜童、河合勇人監督が20日、都内で行われた映画『免許返納!?』プレミアイベント 第二部 舞台挨拶に登壇した。本作で舘が演じるのは、アクションに情熱を燃やす70 歳の現役映画スター・南条弘。南条のマネージャー・川奈舞役には西野七瀬。南条の俳優仲間・尾崎誠役には宇崎竜童、尾崎の三人の元妻たちとして、加藤麗子役に大地真央、木村暁子役に