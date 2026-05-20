「阪神−中日」（２０日、甲子園球場）阪神の先発・茨木秀俊投手が元虎戦士に手痛い一発を浴びるなど、２回４安打４失点で降板した。初回に１点を失ったものの、二回は簡単に２死とした。しかし、投手のマラーに右前打を許し、村松は四球で２死一、二塁。ここで山本に今季１号の３ランを食らった。山本は慶大から巨人に入団。２０年オフに金銭トレードで阪神に移籍した。２１年から２３年まで在籍したが、２３年オフに戦力