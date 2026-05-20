東京ディズニーシーは、7月7日（火）から、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の開催を記念し、「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾のグッズやフードスーベニアを発売する。【写真】「スーベニアカップ」はコロンとかわいいデザイン！ダッフィー＆フレンズ、TDS25周年記念グッズ第2弾一覧■いろいろな場所で青色を発見！第2弾で登場