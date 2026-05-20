◇セ・リーグ阪神―中日（2026年5月20日甲子園）阪神の先発・茨木秀俊投手（21）が中日の“元虎”勢に痛打を浴びて失点を重ねた。初回、先頭の村松への四球と山本の犠打で1死二塁とされると23年まで阪神に在籍した板山に144キロ直球を中前にはじき返され先制点を献上。出鼻をくじかれた。さらに2回も2死から投手のマラーに右前打、村松に四球を与えると22年まで在籍した山本に左翼越えの3ランを被弾。まさかの展開に甲