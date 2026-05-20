テレビ朝日系「浜田雅功とアスリート幸福論」が１７日に放送された。独自の「アスリート幸福度グラフ」をもとに、ダウンタウン・浜田雅功がトップアスリートたちの競技人生を深掘りしていく。この日は、ヤクルトスワローズで捕手、監督として活躍した古田敦也氏がゲスト出演。古田氏はセ・リーグと日本シリーズでＭＶＰにそれぞれ２度選ばれたほか、ベストナイン９度、ゴールデングラブ賞を１０度受賞。５度のリーグ優勝と４