◇ナ・リーグドジャース−パドレス（2026年5月19日サンディエゴ）元卓球プロ選手で五輪3大会連続メダルの石川佳純さん（33）が19日（日本時間20日）、パドレス本拠、ペトコ・パークで行われたパドレス−ドジャース戦で始球式を務めた。石川さんは捕手を務めたパドレス・松井裕樹に対し、左腕からノーバウンドで投げ込み、球場を沸かせ笑みを見せた。「木下グループ」（本社・東京都新宿区）のスポーツアンバサダーを務