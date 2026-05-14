昨季のプレミアリーグでは5位でシーズンを終え、今季のCL出場権を獲得したニューカッスル。しかし、夏の移籍市場では近年の攻撃陣をけん引したアレクサンデル・イサクを手放すことに。イサク移籍の穴を埋めるべく、ニック・ヴォルテマーデ、ヨアネ・ウィッサと実力のあるCFを獲得したが、現状ではリーグ13位とボトムハーフに沈んでおり、スウェーデン代表FW不在の影響が大きく出ている。『Bild』によると、夏の移籍市場でシュツッ