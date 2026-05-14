昨季のプレミアリーグでは5位でシーズンを終え、今季のCL出場権を獲得したニューカッスル。しかし、夏の移籍市場では近年の攻撃陣をけん引したアレクサンデル・イサクを手放すことに。



イサク移籍の穴を埋めるべく、ニック・ヴォルテマーデ、ヨアネ・ウィッサと実力のあるCFを獲得したが、現状ではリーグ13位とボトムハーフに沈んでおり、スウェーデン代表FW不在の影響が大きく出ている。





『Bild』によると、夏の移籍市場でシュツットガルトから獲得したヴォルテマーデに退団の可能性があるようだ。同選手はニューカッスルでの現状に不満を持っており、ラ・リーガのアトレティコ・マドリード等の複数クラブが獲得に関心を寄せている。ヴォルテマーデは加入後からコンスタントに起用され得点も挙げていたが、プレミア第19節バーンリー戦以降で先発から外れる機会が多くなっており、直近のリーグ戦では第32節クリスタル・パレス戦から第34節アーセナル戦までの3試合でベンチスタート。その後の第35節ブライトン戦では出番がなかった。この4試合では22歳と若いウィリアム・オスラがCFとして起用されている。夏の移籍市場では7500万ユーロ、当時のレートで約130億円を支払ってヴォルテマーデを獲得したニューカッスル。加入当初は存在感を示していたが、来季以降の去就は不透明となっている。