日産の経営再建計画の進捗状況と、次期長期ビジョン「AIDV」とは？ 次期スカイライン｜Next Gen Skyline 日産が新たに掲げた長期ビジョンでは、AIを軸としたAIディファインドビークル（AIDV※）を中核に据え、モビリティの知能化によりユーザーの毎日を新たな体験へと変えていくことを目指す。そして、さまざまな電動化技術の選択肢を提供することで、顧客や市場の多様なニーズに応えていく。※AIが主