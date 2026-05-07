【その他の画像・動画等を元記事で観る】 FUJIBASEが、自身初となるEP『ム』を6月19日に配信リリースする。 ■タイトルはFUJIBASEの中に在る【無】【夢】、カタカナ「ム」の造形から着想 EP『ム』のリリースは、先日出演したフェス『OTODAMA’26』のステージで先行アナウンスされた。今作は、今のFUJIBASEの中に在る【無】【夢】から起想され、カタカナ「ム」が山（富士山/Mt.FUJI）のシルエットに見える