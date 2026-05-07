今年も、山菜シーズンに山に入って遭難する人が相次いでいる。4月24日、青森県五所川原市で2日前から山菜採りのために山に入り、行方不明になっていた72歳の男性が遺体で発見された。男性は“タラの芽”を採りに山に入ったのだという。【写真】“山に慣れていると思っている人ほど危ないです”と注意を促す、元山岳救助隊員でトレイルランナーの秋山穂乃果さんの姿山菜と誤って毒草を口にして食中毒になる例も続出している。4