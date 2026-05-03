「GIFT」出だし不調の理由春ドラマの出だしはどうなのだろう。プライム帯（午後7〜11時）に15本ある連続ドラマの個人視聴率を調べ、4月第1週から4週（3月30日〜4月26日）の平均値を算出した。そのベスト10は――。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】美脚スラリ、奇跡の神スタイル…ミニスカ姿の永作博美NHKも含めたテレビ界全体が、視聴率の標準を世帯視聴率から個人視聴率に切り替えたのは2020年