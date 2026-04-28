スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうの富山県内、日中は少し暑く感じましたね。富山市など、県内3か所で気温が今年最高となりました。きょうは、日本海の低気圧に向かって南から暖かい空気が流れ込んだため、気温が上がりました。富山市の最高気温は26.2度で6月下旬並みの夏日となるなど、県内10の観測地点のうち、3つの地点で今年最も高い気温となりました。わたしも撮影で、富山市内の環水公園をひと回りしてきました