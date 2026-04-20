日本フランチャイズチェーン協会が２０日発表した３月の全国コンビニエンスストアの売上高（既存店ベース）は、前年同月比２・２％増の９８２１億円だった。１３か月連続のプラスで、コーヒーや清涼飲料などの販売が好調だったという。客１人当たりの購入額は３・０％増の７６６円と、１５か月連続で前年を上回った。来店客数は０・８％減の１２億８２１６万人だった。商品別では、雑貨や化粧品など「非食品」が７・３％増、