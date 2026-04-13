Image: Josh Edelson / Getty Images 恐れていたことが現実に…？最新のスマートグラスで、どんなことができるようになりたい？ いまMetaは、Ray-Ban Meta AIスマートグラスとMeta Ray-Ban Displayに向けた、魅力的なアプリ開発を盛り上げようと必死ですよね。その便利な機能紹介から、非常に気になる懸念点が浮かび上がっていますよ。栄養士さながらの食事管理もまずはディスプレイ非搭載の