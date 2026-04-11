小顔な三角顔さんは“メガネをかけてる感”が出やすいのが悩ましいところ…。そこで今回は、村瀬紗英とともに、細身のフレームでシュッとしたフェイスラインが引き立つ「フォックスメガネ」をご紹介します。ヨジャドルみたいな猫顔に変身できる、個性的なフレームを試してみては♡三角顔さんは【細長フォルム】でファッショナブルな目元に小顔さんなので、レンズの面積が大きすぎると“メガネをかけてる感”が出ちゃってNG。