夫から「最近ちょっと忙しくて」の一言が増えていく。理由はあるようで、よく聞くと具体的ではないし、どこか引っかかる。不倫中の男性は、予定の“曖昧さ”としてサインが出ることがあります。予定が“直前まで分からない”と言う以前は普通に決めていた予定を、「その日にならないと分からない」「まだ確定してない」など、なぜか確定させなくなっていませんか？もしかしたら“動ける余白を残している”のかもしれません。説明が