まわりに迷惑をかけているのになぜか人気なママ友。なんでみんなわかってくれないの〜？ とモヤモヤする日々。そんなある日の夜、21時過ぎにスーパーでこのママ友親子を発見！ そこでのありえない言動を夫にグチるのですが…!?>>【まんが】ガサツなママが許せない(ウーマンエキサイト編集部)