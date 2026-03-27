大沢たかお（58）が主演とプロデューサーを務める「沈黙の艦隊」シリーズの、25年の映画第2作「−北極海大海戦」（吉野耕平監督）に続く、続編の超特報映像が27日、解禁された。映像の中で、日米共同で建造された日本初の超高性能原子力潜水艦シーバットの艦長となり、核ミサイルを積んで反乱逃亡し、自らを国家元首とする独立戦闘国家「やまと」を宣言した海江田四郎が「世界中の人にも、私と同じ夢を見てほしい」と吐露。その後