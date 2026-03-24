イスラエルメディアは24日、イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師が戦闘終結に向けたアメリカとの交渉を許可したと報じました。イランのアラグチ外相が先週木曜日にアメリカのウィトコフ特使と電話会談して伝えたもので、モジタバ師は「イラン側の条件が満たされる前提で早期終結を承認した」ということです。イラン側はこれまで、アメリカとの接触を否定しています。