異例の起訴となった。３月17日、東京地検立川支部が殺人罪で起訴したのは職業不詳の高張潤被告（49）だ。東京・国立市のマンション９階から妻のＡさん（当時41）を投げ落とし殺害したとして、高張被告が逮捕されたのは’21年２月。翌月には処分保留で東京地検立川支部が釈放していたが、５年の歳月を経ての起訴となった。「逮捕当初から高張被告は容疑を否認していました。しかし警視庁捜査１課や東京地検は、高張被告を釈放後も任