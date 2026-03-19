男児への性犯罪の疑いで、元小学校教諭で塾講師の田中耕一郎容疑者（75）が逮捕されたのは2025年末のことだった。この知らせを受けて、小学生時代の担任である田中から性加害を受けた石丸素介さん（42）は唖然とした。石丸さんは2023年に田中の性加害を告発した後、2024年に最高裁で勝訴している。【画像】卒業アルバムに写る田中耕一郎容疑者。2025年末の逮捕後、田中容疑者の自宅から押収された動画や画像は8万点以上