【モデルプレス＝2026/03/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた代田萌花（だいだ・もか）が3月11日、自身のInstagramを更新。グレースタイルの写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】「今日好き」ギャルJK「スタイル良すぎる」美脚際立つミニスカで新大久保降臨◆代田萌花、美脚際立つミニスカコーデ披露代田は「新大久保行った」とつづり、写