「今日好き」代田萌花（もか）、美脚全開フリルミニスカ姿披露「スタイル良すぎる」「いつもと違う前髪も可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/03/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた代田萌花（だいだ・もか）が3月11日、自身のInstagramを更新。グレースタイルの写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」ギャルJK「スタイル良すぎる」美脚際立つミニスカで新大久保降臨
代田は「新大久保行った」とつづり、写真を投稿。新大久保の街中で撮影されたと思われる写真では、グレーのパーカーにフリルがついたグレーのミニスカート、白のルーズソックスにスニーカーを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つ姿となっている。
この投稿に「相変わらずの可愛さ」「いつもと違う前髪も可愛い」「スタイル良すぎる」「グレーコーデ似合ってて可愛い」などと話題となっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。代田は、3回目の継続で参加した「テグ編」で森本陸斗（もりもと・りくと）と成立した。（modelpress編集部）
