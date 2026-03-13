スターバックス コーヒー ジャパンから、夢ふくらむ春のシーズンを彩る1杯として「シュークリーム フラペチーノ®」＆「シュークリーム ラテ」が登場！韓国のスターバックスで親しまれてきたビバレッジに着想を得た、日本初登場の商品です。今回は、そんな春にぴったりな商品についてご紹介。ぜひチェックしてね♡夢ふくらむ春のシーズンを彩る1杯が登場♡スターバックス コーヒー ジャパンから、夢ふくらむ春のシー