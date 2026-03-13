【スターバックス新作】日本初登場♡ 甘くて香ばしい春の1杯「シュークリーム フラペチーノ®」＆「シュークリーム ラテ」が発売！
スターバックス コーヒー ジャパンから、夢ふくらむ春のシーズンを彩る1杯として「シュークリーム フラペチーノ®」＆「シュークリーム ラテ」が登場！韓国のスターバックスで親しまれてきたビバレッジに着想を得た、日本初登場の商品です。今回は、そんな春にぴったりな商品についてご紹介。ぜひチェックしてね♡
夢ふくらむ春のシーズンを彩る1杯が登場♡
3月13日（金）より、発売が開始します。
スターバックスの今春のテーマは、「春は、シューっと、夢ふくらむ。」。
期待と夢に胸がふくらむ春、まるでシュークリームのようなコク深い甘さが思わず笑顔を誘う、心はずむひとときを、ぜひ味わってみてください♡
まるでシュークリームみたい！？日本初登場の商品をCHECK
韓国のスターバックスで、毎年春のシーズンに多くのお客様に親しまれてきたビバレッジに着想を得た、日本初登場の商品。
まるでシュークリームのような、甘くて香ばしい味わいが特徴なんだとか♡
新しい1歩を踏み出す日にぴったりな、2つの商品を要チェック。
Check! シュークリーム フラペチーノ®
本格的なカスタードのような味わいと、シュー生地を思わせるこんがり香ばしいクランチ食感があわさり、春の訪れに心が弾むようなときめきを届けてくれるフラペチーノ®。
バニラ風味のミルクキャラメルソースとミルクをベースにしたボディ。そこにバニラビーンズを使用したカスタードフレーバーホイップと香ばしいシュー生地風クランチを重ねた、まさにシュークリームを思わせる1杯です。
ひと口ごとにコクとやさしい甘さが広がり、春の気分がシューっと膨らんでいくのを感じられること間違いなし♡
Check! シュークリーム ラテ
エスプレッソとミルクにバニラ風味のミルクキャラメルソースをあわせ、ひとくちでシュークリームを思わせる甘く香ばしい味わいが広がるラテ。
カスタードを思わせるやさしい甘さとエスプレッソのほろ苦さが溶けあい、シュー生地風クランチの香ばしさがアクセントに。
まだ冷たさの残る風のなかに温もりがうれしい、どこか懐かしさを感じられる1杯です♡
商品概要
販売期間：2026年3月13日（金）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
「シュークリーム フラペチーノ®」Tallサイズのみ
価格：＜お持ち帰りの場合＞687円 ＜店内ご利用の場合＞700円
「シュークリーム ラテ」（ホット）Tallサイズのみ
価格：＜お持ち帰りの場合＞609円 ＜店内ご利用の場合＞620円
※表示価格は税込の総額表示となります。
※シュークリームをイメージした商品です。
