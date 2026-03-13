【スターバックス新作】日本初登場♡ 甘くて香ばしい春の1杯「シュークリーム フラペチーノ®」＆「シュークリーム ラテ」が発売！

スターバックス コーヒー ジャパンから、夢ふくらむ春のシーズンを彩る1杯として「シュークリーム フラペチーノ®」＆「シュークリーム ラテ」が登場！韓国のスターバックスで親しまれてきたビバレッジに着想を得た、日本初登場の商品です。今回は、そんな春にぴったりな商品についてご紹介。ぜひチェックしてね♡

期待と夢に胸がふくらむ春、まるでシュークリームのようなコク深い甘さが思わず笑顔を誘う、心はずむひとときを、ぜひ味わってみてください♡

スターバックスの今春のテーマは、「春は、シューっと、夢ふくらむ。」。

3月13日（金）より、発売が開始します。

スターバックス コーヒー ジャパンから、夢ふくらむ春のシーズンを彩る1杯として「シュークリーム フラペチーノ®」＆「シュークリーム ラテ」が登場！

韓国のスターバックスで、毎年春のシーズンに多くのお客様に親しまれてきたビバレッジに着想を得た、日本初登場の商品。

まるでシュークリームのような、甘くて香ばしい味わいが特徴なんだとか♡

新しい1歩を踏み出す日にぴったりな、2つの商品を要チェック。

Check! シュークリーム フラペチーノ®

本格的なカスタードのような味わいと、シュー生地を思わせるこんがり香ばしいクランチ食感があわさり、春の訪れに心が弾むようなときめきを届けてくれるフラペチーノ®。

バニラ風味のミルクキャラメルソースとミルクをベースにしたボディ。そこにバニラビーンズを使用したカスタードフレーバーホイップと香ばしいシュー生地風クランチを重ねた、まさにシュークリームを思わせる1杯です。

ひと口ごとにコクとやさしい甘さが広がり、春の気分がシューっと膨らんでいくのを感じられること間違いなし♡

Check! シュークリーム ラテ

エスプレッソとミルクにバニラ風味のミルクキャラメルソースをあわせ、ひとくちでシュークリームを思わせる甘く香ばしい味わいが広がるラテ。

カスタードを思わせるやさしい甘さとエスプレッソのほろ苦さが溶けあい、シュー生地風クランチの香ばしさがアクセントに。

まだ冷たさの残る風のなかに温もりがうれしい、どこか懐かしさを感じられる1杯です♡