Netflixシリーズ『ONE PIECE』シーズン2でロロノア・ゾロを演じる新田真剣佑が、自身のInstagramを更新。シーズン2の配信開始を報告するとともに、撮影現場でのオフショットを多数公開した。 参考：原作ファンも再現度に納得？実写版『ONE PIECE』S2、キャスト＆ビジュアル一挙紹介 投稿では、ゾロの衣装姿で白いロウに手を縛られているカットや、酒場のカウンターで物憂げな表情を見せるオフショ