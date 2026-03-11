Netflixシリーズ『ONE PIECE』シーズン2でロロノア・ゾロを演じる新田真剣佑が、自身のInstagramを更新。シーズン2の配信開始を報告するとともに、撮影現場でのオフショットを多数公開した。

投稿では、ゾロの衣装姿で白いロウに手を縛られているカットや、酒場のカウンターで物憂げな表情を見せるオフショットを掲載。そのほか燃える刀を片手に掲げるカットや、セットの裏側で刀を刺したまま寝ている姿など、撮影の舞台裏を収めた写真が並ぶ。

キャプションでは英語で「ONE PIECE season 2 Now Streaming!!!!!!!」と配信開始の喜びをつづり、「Ep3 guys. Zoro vs 100 assassins. Don't miss it」と第3話でのゾロの見せ場をアピールした。

シーズン2はサブタイトル「INTO THE GRAND LINE」のとおり、麦わらの一味が偉大なる航路（グランドライン）へと足を踏み入れる。ローグタウンからリヴァース・マウンテンを越え、ウイスキーピーク、リトルガーデン、ドラム島を経て、新たな仲間トニートニー・チョッパーとの出会いが描かれる。（文＝リアルサウンド編集部）