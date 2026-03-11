「（サナエトークンについて）全く存じ上げない」はいくら何でも言い過ぎだったのではないか。高市早苗首相（65）の名を冠した仮想通貨「SANAE TOKEN（サナエトークン）」を巡って、彼女は関与を全否定したが、果たしてそうなのか。高市首相の公設第一秘書・木下剛志氏（54）が、通貨の発行者側とやりとりを重ねていたのだ。「週刊新潮」が入手した「LINE」の内容とは……。＊＊＊【証拠画像】「チームサナエのXから投稿を…」