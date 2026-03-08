◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）日本がオーストラリアに逆転勝利して、初戦から３連勝でＣ組１位での１次ラウンド突破を決めた。１点を追う７回、４番の吉田正尚外野手が、決勝の逆転２ランを放った。ミスター伝説を再現した。１９５９年６月２５日、後楽園球場で行われた初の天覧試合。今でも語り継がれる巨人・長嶋茂雄の劇的サヨナラ本塁打が飛び出したのは、２１時１０分だった