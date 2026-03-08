マンゴーを心ゆくまで堪能したいならコレ！沖縄らしい赤瓦屋根の建物「農家れすとらん 楽園の果実」は、来間島の絶景スポット「竜宮城展望台」の近くにあるカフェレストラン。マンゴーを使ったメニューが名物で、1年を通して多くの観光客が訪れています。自社農園で来間島の自然環境に配慮した有機栽培でマンゴーを育てており、20年以上にわたって「有機JAS認証」を取得しています。有機JAS認証のマンゴーはとても珍しく、宮古諸島