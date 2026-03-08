来間島「楽園の果実」で味わう！ 宮古島産マンゴーの極上スイーツ
マンゴーを心ゆくまで堪能したいならコレ！
「農家れすとらん 楽園の果実」は、来間島の絶景スポット「竜宮城展望台」の近くにあるカフェレストラン。マンゴーを使ったメニューが名物で、1年を通して多くの観光客が訪れています。
自社農園で来間島の自然環境に配慮した有機栽培でマンゴーを育てており、20年以上にわたって「有機JAS認証」を取得しています。
有機JAS認証のマンゴーはとても珍しく、宮古諸島で認証されているのはこちらの農園だけ（2026年3月現在）。
手間と愛情をたっぷりとかけて育てたマンゴーは味わいも格別です。
その有機マンゴーを使ったデザートが看板メニュー。
パフェやジュース、プリン、ジェラート、パンケーキ、フルーツグラタン（冬期限定）などで味わうことができます。
マンゴーの最盛期である夏期以外には、「蔵出しマンゴー」シリーズとして、特殊な冷凍技術でフレッシュな果肉に近い状態をキープしたフローズンマンゴーが登場します。オフシーズンでも楽しめるのは魅力的ですね！
人気No.1のメニューは、夏期限定の「完熟マンゴーパフェ」。
完熟マンゴーをなんと丸ごと1個使用し、濃厚な甘さを存分に堪能できる逸品です。インパクトのあるビジュアルにしばし見とれてしまいます。
大ぶりにカットした果肉とサイコロカットの果肉が盛り込まれていて、どちらも口いっぱいにマンゴーの風味を堪能することができます。
シンプルな構成のパフェなので、素材のよさがストレートに伝わってくるのもうれしいポイント。
ヨーグルトジェラートの甘酸っぱさがマンゴーの甘みをさらに際立てているのもナイスなバランスです。
いろんな種類のマンゴーデザートを味わいたいなら、「go-go- マンゴー」をぜひ。
ジュースや自家製ジェラート、プリン、1/2個分の果肉と、マンゴーづくしの贅沢なセットです。マンゴーの品種は時期や日ごとに変わるので、スタッフに尋ねてみましょう。
農園では数十種類のマンゴーを育てているので、そのなかのレアな品種に当たるかもしれません。
マンゴー以外もあります、おすすめスイーツ
「農家れすとらん 楽園の果実」のメニューはマンゴーのデザート以外にも魅力がいっぱい！
島バナナやドラゴンフルーツ、季節によっては宮古島産のメロンなども登場します。
ドラゴンフルーツのパフェは赤と白、2色の果肉とジェラートを盛り込んでいて、目でもトロピカル感を楽しめます。
希少な在来種の島バナナが入荷した日にだけ登場するのは「島バナナサンデー」。
ねっとりとした食感で、島バナナのほのかな酸味と素朴な甘さが特徴。
バナナと相性のいい生クリームや、自家製バナナジェラートを添えています。
ゆっくりとイートインをする時間がなければ、テイクアウトスイーツもあります。 完熟マンゴーやドラゴンフルーツ、黒糖蜜、シークヮーサーなどのジェラートや、ジュースなどが用意されていますよ。
おみやげも忘れずに♪
おうちでも来間島のフルーツを味わいたいなら、おみやげコーナーをチェックしましょう。
オリジナルのジャムやパウンドケーキ、ゼリーなどのお菓子が並んでいます。
トロピカルなパッケージが目を引くマンゴー、ドラゴンフルーツ、シークヮーサーのゼリーは、冷やしてそのまま味わうほか、冷凍したものを角切りにしてシャーベット状にする“裏ワザ”もお試しを。
単品購入はもちろんギフトセットも注文できるので、大切な人へのプレゼントにもおすすめ。
パウンドケーキは、左から、果肉の色を生かしたドラゴンフルーツ、完熟マンゴーを生地に練り込んだマンゴー、優しい甘さが特徴のベニイモの全3種類。どれも自然な味わいなので、老若男女に喜ばれるおみやげになります。
フルーツを使ったジャムは、保存料や着色料は一切使用せず島産素材の風味を生かした定番人気商品。パンやヨーグルト、アイスクリームなどに合わせるほか、肉料理の風味付けに使うのもおすすめです。
宮古空港から「農家れすとらん 楽園の果実」までは車で20分ほど。宮古島と来間島をつなぐ来間大橋を渡るときは、クリアブルーの海の上を走っているような気分を味わえます。
離島ドライブとあわせて、フルーツ三昧のカフェタイムやショッピングを楽しみましょう。
■農家れすとらん 楽園の果実（のうかれすとらん らくえんのかじつ）
住所：沖縄県宮古島市下地来間476-1
TEL：0980-76-2991
営業時間：11時〜17時30分LO （季節により変動あり）
定休日：不定休
Text：江川優奈（やいまワークス）
Photo：西野嘉憲（やいまワークス）
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。