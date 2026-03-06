先の総選挙で議席を「8」から「1」へと激減させるなど、大惨敗を喫した「れいわ新選組」。その最大の戦犯と指摘されているのが、大石晃子・共同代表（48）である。そのカゲキな言動が有権者におおいに嫌われてしまったとされるが、この方、実は「れいわ」内部でも嫌われ者だった……。＊＊＊【写真を見る】「取り押さえに抵抗」…“決死の形相”の大石晃子議員その決定的瞬間「おこぼれ」で1議席その衆議院に唯一残った1議席