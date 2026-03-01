【牡牛座】2026年 3月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。3月のあなたの運勢は?牡牛座（4/20-5/20）「無理な同調はやめる」見極めて・選ぶフェーズひとりで完璧を目指す孤軍奮闘は、ここで終わりに。今月求められているのは、周囲との関係性を知的に再構築するプロセス。コミュニティや身近な関係において、わずかでも違和感があるのなら決して放置しないこと。時には繋がりを手放す潔い決断が、本当に必要な縁を