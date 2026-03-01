2026年3月7日よりNetflix独占配信が開始されるアニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part2、ファイナルPV、オープニング・テーマ、新キャストが公開された。＞＞＞ファイナルPV場面カットやキャストコメント画像をチェック！（写真16点）肉食獣と草食獣の共存する世界で、本能と向き合う若き獣たちの群像劇。大人気「動物版、青春群像劇」アニメ、ついに完結。数々のマンガ賞を受賞し全世界累計発行部数 1000 万部を超える傑作コミック