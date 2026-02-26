インペリアル・エンタープライズより、「頭文字D PCリュック」が、PREMICOオンラインショップで販売開始された。＞＞＞頭文字D PCリュック各部デザインをチェック！（写真10点）累計発行部数5500万部を超える伝説のクルマ漫画『頭文字D』より、主人公・藤原拓海の愛車「ハチロク」をイメージしたPCリュックが登場。「ハチロク」 をイメージした白と黒のパンダカラー。 洗練されたシンプルな外観から一転、内生地には作中のバトルシ