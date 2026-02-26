さくらももこ原作『ちびまる子ちゃん』と、臼井儀人原作『クレヨンしんちゃん』が、相互にコラボレーションした漫画を発表することが決定した。『クレヨンしんちゃん』とコラボした『ちびまる子ちゃん』は2026年4月3日発売の『りぼん』5月号に掲載、『ちびまる子ちゃん』とコラボした『新クレヨンしんちゃん』は『まんがクレヨンしんちゃん.com』にて4月3日（前編）、４月20日（後編）に掲載される。＞＞＞ページのサンプルや付録