【ちびまる子ちゃん×クレヨンしんちゃん】それぞれ漫画でコラボレーション！
さくらももこ原作『ちびまる子ちゃん』と、臼井儀人原作『クレヨンしんちゃん』が、相互にコラボレーションした漫画を発表することが決定した。『クレヨンしんちゃん』とコラボした『ちびまる子ちゃん』は2026年4月3日発売の『りぼん』5月号に掲載、『ちびまる子ちゃん』とコラボした『新クレヨンしんちゃん』は『まんがクレヨンしんちゃん.com』にて4月3日（前編）、４月20日（後編）に掲載される。
1986年に『りぼん』で連載を開始した『ちびまる子ちゃん』と、1990年に『Weekly漫画アクション』で連載を開始した『クレヨンしんちゃん』は、ともに長きにわたり、子どもから大人まで幅広い世代に愛されている国民的ベストセラー作品。『ちびまる子ちゃん』は静岡県清水市（現 静岡県静岡市清水区）を舞台とし小学３年生のさくらももこ（まるちゃん）が主人公、『クレヨンしんちゃん』は埼玉県春日部市を舞台とし主人公は5歳児の野原しんのすけ、という違いはあるものの、個性豊かな友達やご近所さんに囲まれ、家族との楽しい心温まる日常をユーモアたっぷりに描いてきたという点で、実は共通点の多い両作品。
このたび、『ちびまる子ちゃん』の原作40周年と、 『クレヨンしんちゃん』の原作35周年を記念して、初の漫画コラボレーションの実施が決定した。4月3日発売『りぼん』5月号掲載の『ちびまる子ちゃん』、そして同日『まんがクレヨンしんちゃん.com』にて掲載の『新クレヨンしんちゃん』最新話（前後編。後編は4月20日掲載）にて、それぞれ『ちびまる子ちゃん』にはしんちゃんたち野原一家が、『新クレヨンしんちゃん』にはまるちゃんたちさくら一家が登場する。
『ちびまる子ちゃん』では、静岡に遊びに来た野原一家とまる子が偶然出会い、しんのすけとまる子がいっしょに迷子に！？ 『新クレヨンしんちゃん』ではその後日談として、さくら家が春日部に遊びに来て、まる子の父・ヒロシとしんのすけの父・ひろしが "Wひろし" で意気投合！！ などなど、今までになかった両作品のキャラクター同士の新鮮な掛け合いをギャグたっぷりに描かれる。
さらに、しんちゃんコラボの『ちびまる子ちゃん』が掲載される『りぼん』5月号ではなんと、両作品のコラボを記念して原作コラボレーションアートを使用したポーチが付録として登場する。さらに、今後原作コラボアートのグッズ展開・ポップアップショップの開催等も予定しているそう。
まるちゃんとしんちゃんが、新作漫画で夢の共演。出会うべくして出会ったと言っても過言ではない、2人の今後の展開にどうぞご注目を。
