大逆転後宮とりかえ伝『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』。金家、藍家、玄家の３雛女である、金清佳・藍芳春・玄歌吹のキャラクタービジュアルが公開された。＞＞＞金清佳・藍芳春・玄歌吹のキャラクタービジュアルをチェック！（写真4点）『一迅社ノベルス』にて小説が刊行中、そして『月刊コミックZERO-SUM』にてコミカライズが連載中の『ふつつかな悪女ではございますが〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』（小説