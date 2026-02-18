ミラノ・コルティナ五輪直前、ノルディックスキー・ジャンプで突如勃発した?局部増大注射騒動?を巡って、現役医師が選手の施術を行ったと告白した。イタリア人医師のアレッサンドロ・リッタラ氏は米紙「ＵＳＡトゥデー」のメール取材に「私は実際にジャンプ競技の選手を、多量のヒアルロン酸を使用して治療した。もちろん名前や国籍はもちろん明かせない。彼がミラノ五輪に出場しているかどうかも同様に答えられない」と回答し