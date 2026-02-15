ニュージーランド・ワカタネの公立学校アパヌイ・スクールで１年以上もプールから下着などが盗まれる事件が続いたが、犯行の決定的瞬間が捉えられた。犯人は猫だった。ニュージーランドのメディア「スタッフ」が先日、報じた。防犯カメラの映像には、黒い姿の泥棒が大きなタオルを盗み、校庭を引きずっていく様子が映っている。マラマ・スチュワート校長はスタッフに対し、「この猫は１年以上も前から犯行を重ねていました。